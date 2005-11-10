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Inter, Thuram verso il rinnovo: contatti per arrivare all'intesa definitiva. I dettagli

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Lorenzo Di Benedetto
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Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 09:35Serie A
22.10.2026 09:35Serie A
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L'attaccante francese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2028 e la volontà delle parti è quella di andare avanti insieme.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’Inter e Marcus Thuram sono al lavoro per il rinnovo. L'attuale accordo tra l'attaccante francese e il club nerazzurro è in scadenza il 30 giugno 2028 e per evitare di arrivare troppo a ridosso dalla scadenza le parti hanno iniziato a parlare del prolungamento. I primi approcci sono stati positivi e a breve si entrerà nel vivo della trattativa che potrebbe portare alla firma del nuovo contratto fino al 2030.

Previsti nuovi incontri

Ci sono stati dei contatti recenti e le parti proseguiranno a parlare nel corso delle settimane per cercare di arrivare a un’intesa nel minor tempo possibile, con la volontà, sia di Thuram che dell'Inter, che resta quella di andare avanti insieme, motivo in più per credere che alla fine si possa arrivare alla definitiva fumata bianca nel giro di poco tempo.

Fonte: Alessio Alaimo

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