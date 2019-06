Inter, un summit per tre nomi: tra sogni realizzabili e impellenze

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un incontro nato per un motivo d’impellenza, ovvero ratificare il passaggio del giovane Vergani a Sassuolo nell’ambito della trattativa Sensi, e sviluppatosi per concretizzare almeno un altro paio di “sì” importanti che l’Inter ha collezionato in questa prima fase di mercato. Queste le dinamiche che hanno caratterizzato la presenza nella sede dell’Inter di Federico Pastorello, agente di Vergani certamente, ma anche Deus ex machina del sogno per eccellenza di questo inizio di mercato nerazzurro: Romelu Lukaku. La volontà interista è quella di arrivare al centravanti del Manchester United a prescindere dalle cessioni illustri, anche se la possibilità di fare cassa con Icardi (complicato) o Nainggolan (che vanta diverse proposte dalla Cina) è tutt’altro che da scartare.

Senza dimenticare il profilo di Valentino Lazaro, esterno dell’Herta Berlino che ha espresso il suo gradimento per la destinazione nerazzurra e per il quale, dopo l’accordo sull’ingaggio, va reperito quello con il suo club di appartenenza. Ovviamente con Pastorello sugli scudi nel tentativo di fare da tramite e trovare una quadra che metta d’accordo tutte le parti in causa.