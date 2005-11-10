Inter, Zielinski sul gol vittoria: "Il pallone pesava tanto, ma ero sicuro di poter segnare"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 15:11Serie A
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25.10.2026 15:11Serie A
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Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 2-1 nel match contro la Fiorentina valido per l’8^ giornata di Serie A.
Quanto pesava il pallone del rigore?
"Pesava tanto, ma ero sicuro di poter segnare. Abbiamo vinto e siamo felici".
Troppe critiche?
"Le critiche ci saranno sempre, noi non ci pensiamo e diamo sempre il massimo. Risultati ottimi tranne che col Bruges, le critiche non ci interessano".
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