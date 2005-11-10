Inter, anche buone notizie per Chivu: Zielinski recuperato, oggi si è allenato in gruppo
Il centrocampista polacco ha lavorato regolarmente con i compagni a due giorni dalla sfida di campionato con il Genoa
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Cristian Chivu recupera Piotr Zielinski in vista della sfida di campionato con il Genoa, in programma domenica a San Siro. Il centrocampista polacco ha infatti svolto regolarmente in gruppo l’allenamento odierno dell’Inter.
Una buona notizia per il tecnico nerazzurro, che ritrova così un’opzione in più a centrocampo, mentre dovrà fare i conti con lo stop di Alessandro Bastoni: gli esami ai quali si è sottoposto questa mattina il difensore hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra.
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