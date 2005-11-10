Brutte notizie per Cristian Chivu in vista dei prossimi impegni dell'Inter. Gli accertamenti clinici e strumentali ai quali si è sottoposto questo venerdì mattina Alessandro Bastoni presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra. Il difensore, che ha accusato il problema durante la gara di Champions League contro lo Stoccarda, dovrà rimanere ai box per un periodo che, secondo le prime indicazioni, dovrebbe aggirarsi intorno alle tre settimane. La società nerazzurra non ha comunque comunicato ufficialmente i tempi di recupero.

Le partite che salterà Bastoni

Il possibile rientro di Bastoni è fissato al momento per il 22 dicembre, quando l'Inter affronterà la Lazio nella semifinale di Supercoppa Italiana. Prima di quella data, il difensore ex Atalanta e Parma rischia di saltare ben sei appuntamenti: Genoa in campionato e in Coppa Italia, Frosinone, Borussia Dortmund in Champions League, Torino e Lecce.

Zielinski torna in gruppo per il Genoa

Non sono arrivate però soltanto notizie negative dall'allenamento di qualche ora fa. Piotr Zielinski ha infatti lavorato regolarmente in gruppo, tornando a disposizione di mister Chivu per la gara di domenica contro il Genoa di De Rossi, in programma a San Siro. L'infiammazione al piede, una sospetta fascite plantare, sembra dunque dare finalmente tregua al centrocampista nerazzurro, costretto a rinunciare in precedenza agli impegni con Atalanta e Stoccarda.