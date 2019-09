Inzaghi e la lucidità del giudizio. Alla Lazio manca l'ultimo scalino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inter-Lazio 1-0 (23’ D’Ambrosio)

Un’analisi lucida e attenta, quella effettuata dal tecnico della Lazio Simone Inzaghi dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter. “Venire qua e fare una gara del genere è da grande squadra. Ma per essere una grande squadra serve fare l’ultimo passo”, è stata la sintesi del tecnico biancoceleste per commentare l’1-0 che ha permesso all’Inter di salire in vetta, in solitario, alla classifica.

Parlando di prestazione da grande Inzaghi non sbaglia. La sua Lazio in fondo gioca praticamente a memoria e in ogni gara riesce a creare occasioni da gol, a prescindere dall’avversario. Una crescita dal punto di vista dell’atteggiamento che non può passare inosservato e che ieri sera non ha trovato la sua sublimazione, ovvero il gol, solo per colpa della serata di grazia di Handanovic. O della scarsa mira di Correa, se preferite. E questo è quella mancanza a cui fa riferimento lo stesso Inzaghi: per l’ultimo scalino, per competere magari come outsider per i primissimi posti, la Lazio deve ancora crescere dal punto di vista del cinismo e della maturità nel portare a casa le partite. Un passo mica semplice da fare, ma che per qualità e ambizione la Lazio ed il suo allenatore potrebbero realmente fare.