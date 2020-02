vedi letture

Inzaghi: "Fa effetto sentir parlare di Lazio-Inter come sfida Scudetto. Ma non sarà decisiva"

"Che effetto fa sentire parlare di partita Scudetto?" E' la prima domanda posta in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, alla vigilia della sfida contro l'Inter. "Fa tanto effetto - ha detto -. La classifica dice questo, sappiamo che affronteremo un avversario forte e determinato. Ci stiamo preparando al meglio, l'allenamento di oggi mi farà decidere sugli ultimi dubbi. Sarà una partita molto importante ma non decisiva, mancheranno altre 14 gare. Certo vincere ti darebbe una spinta in più. Sappiamo da dove siamo partiti e da dove arriviamo. Abbiamo meritato questa posizione, abbiamo fatto ottime partite. Da tempo giochiamo un ottimo calcio e non abbiamo la pressione di questa posizione".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi