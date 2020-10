Inzaghi-Lazio, stallo per il rinnovo: niente incontro con Lotito durante la sosta

Una settimana è trascorsa, forse passerà anche la prossima senza colpi di scena, annunci, intese o sorprese. Simone Inzaghi è in scadenza di contratto il 30 giugno con la Lazio - sottolinea il Corriere dello Sport - e la trattativa per il rinnovo è in fase di stallo. Ci sono stati, tra lunedì e martedì scorso, diversi e approfonditi colloqui tra l’allenatore e Tare, ma si stava chiudendo il mercato e bisognava mettere a punto le liste per la Serie A e la Champions. C’è attesa per l’incontro con Lotito, slittato più volte: dall’inizio di agosto al ritiro di Auronzo, infine un altro appuntamento ipotizzato in occasione della prima sosta di ottobre. Tare da mesi definisce il rinnovo una priorità, anzi un’urgenza. Il presidente Lotito invece non ha mai accelerato, è in attesa. Si parla di rinnovo annuale (sino al 2022) con opzione sulle due stagioni successive, ma nulla di concreto.