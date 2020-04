#iorestoacasa - TMW consiglia: "Un secolo d'Italia", la Storia raccontata dal calcio

Il suggerimento dato da Edoardo Agnelli a Mussolini, che spianò la strada all’epopea degli oriundi. L'arbitro svedese (fascista) che diresse la semifinale e la finale del Mondiale. Pozzo che guida gli azzurri come gli alpini nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. La sconfitta per 3-0 rimediata contro l'Ungheria nel 1953, utilizzata dal PCI di Togliatti per lodare la società comunista in vista delle elezioni. L’ascesa politica di Silvio Berlusconi, favorita dai trionfi del Milan. Sono soltanto alcuni episodi e retroscena che hanno caratterizzato cento anni di storia patria (in particolare il periodo dal 1910 al 2010) e che sono raccontati da Alfio Caruso descrivendo quell'intreccio capace di legare da sempre il pallone alla realtà politica, sociale, culturale del nostro Paese. Ieri come oggi, il calcio è protagonista delle nostre vite, capace di sollevare interi popoli anche nei momenti più difficili.

"La maglia azzurra prodigiosamente resiste, malgrado quanto avvenga sul terreno sia spesso la risultante d'intrighi, scandali, eccessi. In queste pagine potrete leggerne fatti e misfatti, passioni e aberrazioni cominciando dalla prima esibizione della nazionale, 15 maggio 1910, Arena di Milano, 6-2 alla malcapitata Francia. Rappresentava la conclusione di un'avventura avviata ventitré anni prima, quando un industriale ottico, Edoardo Bosio, aveva portato a Torino, di ritorno da un viaggio in Inghilterra, una sfera di cuoio. Ma era anche l'inizio di un'epopea che ha avuto il merito di tenere insieme la Nazione persino nei suoi periodi più bui".