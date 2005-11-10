L'Italia brilla in Champions, due giocatori di Serie A in lizza per il premio player of the week

Una settimana dopo le quattro pesanti sconfitte su quattro incassate dall'Italia in Champions League, la terza giornata della League Phase della principale competizione per club UEFA restituisce alla Serie A un quadro completamente ribaltato. Dodici punti su dodici realizzati da Napoli, Roma, Como e Inter, le quali hanno approfittato di un calendario favorevole, con tre gare giocate in casa e avversarie alla portata, per restituire lustro al nostro campionato, oltre a dei punti importanti per la rincorsa alla Spagna nella classifica del ranking stagionale.

Due 'italiani' tra i player of the week

Oltre alla soddisfazione per la vittoria delle squadre in questione, si potrebbe essere un ulteriore premio per alcuni singoli che si sono messi in mostra. La UEFA ha infatti nominato i quattro calciatori in lizza per essere eletti a 'giocatore della settimana'. Tra questi ci sono Scott McTominay, autore della doppietta che ha consentito al Napoli di battere 4-3 il Bodo/Glimt al Maradona, e Nico Paz, mattatore con una doppietta nella folle notte in cui il Como ha strapazzato al Sinigaglia il Manchester United per 4-1.

Oltre a loro i tifosi potranno scegliere se premiare Phil Foden e la sua tripletta nel 5-1 tra Manchester City e AEK Atene, oppure Rio Ngumoha, 2008 del Liverpool che ha trascinato con due assist i reds nella vittoria in rimonta per 4-3 contro il Villarreal.