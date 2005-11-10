L'Italia torna a San Siro un anno dopo la Norvegia: il 12 novembre sfida alla Francia

L'Italia torna a giocare a San Siro, un anno dopo l'ultima volta, sconfitta per 4-1 contro la Norvegia. L'occasione è la gara di Nations League contro la Francia in programma giovedì 12 novembre alle 20.45. Di seguito la nota della FIGC:

"Luci azzurre a San Siro, che a distanza di due anni tornerà ad ospitare una delle sfide più affascinanti del calcio europeo e mondiale. Sono in vendita i biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro casalingo per la Nazionale nel girone di UEFA Nations League in programma giovedì 12 novembre (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

I tagliandi possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.

LA NAZIONALE TORNA A MILANO. Il 15 maggio del 1910 la prima storica partita della Nazionale si disputò proprio a Milano contro la Francia: all’Arena Civica finì 6-2 per gli Azzurri, che dieci anni più tardi (il 18 gennaio 1920) superarono 9-4 i Bleus ottenendo la vittoria più ampia tra tutti i match giocati nel capoluogo lombardo. Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (64 - bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 6 sconfitte) nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto l’Italia scendere in campo in quattro diversi impianti: l’Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza.

La Nazionale tornerà a giocare al Meazza a un anno di distanza dalla sconfitta (1-4) con la Norvegia nell’ultimo incontro del girone delle qualificazioni al Mondiale e due anni dopo il ko (1-3) con la Francia in Nations League. L’Italia ha perso le ultime tre gare disputate a Milano, dove gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna".