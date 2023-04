Italiano si regala la finale di Coppa Italia: "Sbagliare e poter rimediare, felice del cammino"

"L'attesa di queste gare è sempre molto complicata. C'è sempre il timore che con qualche errore si possa complicare la gara. Siamo stati a concludere bene la partita. Una grande felicità per il gruppo e per la società". Così Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, a Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Cremonese che regala ai viola la finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Sono contento di aver fatto questo cammino che mi ha permesso di fare qualche errore e poi di rimediare. Sono orgoglioso del percorso precedente a questa finale. Sarà una gara da affrontare con tanta attenzione, ma sono felice soprattutto per questo fantastico gruppo. La finale con l'Inter è la ciliegina su un percorso che in Coppa Italia è stato fantastico. La Conference League? A questo punto della competizione nessuno vuole mollare, ce la metteremo tutta".