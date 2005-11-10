Juric non cerca alibi dopo il ko del Monza: "Il Toro ha meritato, ha fatto meglio di noi"

Mister Ivan Juric, intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta col Torino per 3-2, ha commentato la prova del suo Monza. Di seguito le sue dichiarazioni: "La vittoria del Toro è meritata, noi abbiamo preso gol nel nostro miglior momento. I granata hanno vinto tanti contrasti, mentre noi facevamo fatica. I ragazzi hanno dato tutto, niente da dire, ma oggi il Toro è stato meglio di noi secondo me", ha esordito l'allenatore dei brianzoli.

Tutte le parole di mister Juric

Sul 2-1 subito dopo il pari: "Nel secondo tempo, quando abbiamo segnato, abbiamo fatto fatica fisicamente. Loro sono stati bravi, niente da dire".

Sui sette gol di Varela: "Varela è un ragazzo che apprende velocemente. Sicuramente ha doti, lavora tanto sui difetti e su cosa fare meglio. Davanti a lui ci sono margini di miglioramento veramente ampi. Ha un carattere molto positivo, non si monta la testa e va avanti. Siamo contenti di lui, speriamo che continui così perché può migliorare ancora tanto. Varela è un buon attaccante".

Sul problema di condizione: "No, la condizione c'era. A volte prevale l'altra squadra, tutto qui. Il Torino stasera ha avuto la meglio in alcune situazioni cruciali".