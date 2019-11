Juve, 300 milioni per mercato e brand: la ricetta di Elkann per l'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La parole di John Elkann continuano a fare eco nel mondo del calcio italiano e non. L’aumento di capitale da 300 milioni, approvato un mese fa dall’assemblea degli azionisti della Juventus, non servirà a ripianare i debiti e ad aggiustare i conti del club, che sono tenuti sotto controllo, ma a finanziare il piano quinquennale che ha l’obiettivo di fare della Juventus una società leader in Europa. Tuttosport rivela che da qui al 2024 i 300 milioni saranno investiti a 360 gradi: in primo luogo verranno utilizzati sul mercato per acquistare quei campioni con cui vincere la Champions League, condizione per essere leader europeo. Con il colpo del secolo Cristiano Ronaldo si è aperto un ciclo che la famiglia Agnelli-Elkann ha tutte le intenzioni di continuare.