Juve, accelerata per Rabiot: Paratici spera di avere il sì a giorni

Il sì di Adrien Rabiot alla Juvnetus puà arrivare a giorni: lo spiega Tuttosport, che racconta di come la Vecchia Signora sia all'assalto per il centrocampista in uscita in regime di svincolo dal Paris Saint-Germain. Dopo i reiterati no al rinnovo coi parigini, Fabio Paratici è andato all'assalto. A Parigi vertice con la madre del giocatore, adesso il ds della Juventus aspetta il sì del ragazzo che può arrivare a breve, a patto che accetti meno dei 10 milioni all'anno richiesti.