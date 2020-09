Juve-Atletico, riallacciati i contatti per Morata. Le aperture spagnole: "A un passo dai bianconeri"

La Juventus riallaccia i contatti per Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, in caso di fumata nera per Edin Dzeko, è tornato con forza di moda in casa bianconera. Lo confermano anche i titoli delle principali testate spagnole, che parlano al contempo del possibile approdo di Luis Suarez all'Atletico Madrid:

Marca: "Morata se ne va... e apre il casting per il 9 dell'Atletico", "Morata chiede la cessione e l'Atleti tratta il suo prestito con la Juve"

As: "Suarez si avvicina all'Atletico e Morata vuole la Juventus"

Sport: "Morata può aprire le porte dell'Atletico a Luis Suarez"

Mundo Deportivo: "Morata a un passo dalla Juve"