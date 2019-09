Juve, Barillá: "Pochi passi avanti, Rabiot troppo fumoso"

Fonte: Radio bianconera

Antonio Barillà, giornalista de La Stampa, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Avanti Madama’:

“Per me non è stata una buona Juventus. Una squadra come la Juventus non può concedere otto tiri a una neopromossa come il Brescia e vincere con un autogol. Il palleggio non può mai essere fine a se stesso, è chiaro che in questo momento c’è una Juventus che ha concesso tanto contro due neopromosse come Verona e Brescia. Le vittorie sono state stiracchiate, ma non c’è ancora un grande smalto. Credo che la Juventus un po’ alla volta si stia appropriando degli schemi di Sarri, credo che questo modulo permetta di sfruttare al meglio i centrocampisti. Secondo me a Brescia, però, sono stati pochi i passi in avanti”.

Su Rabiot: “È stata una partita un po’ particolare, essendo la prima da titolare ti aspettavi qualcosa in più come incidenza. Ma secondo me ha fatto intravedere delle qualità ottimali che lo porteranno a esprimere una qualità più completa. A lui manca un po’ di rabbia e di grinta, non basta toccare con garbo il pallone, lui era un po’ troppo ‘elegantino’. Credo che contro squadre come il Brescia sia importante lottare. Sicuramente è giusto dargli tempo, così come per Sarri e De Ligt. Ieri l’olandese ha fatto una partita di sostanza, anche lì, più giochi e più ti abitui”.