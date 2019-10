Juve, Bernardeschi-gol: messaggio a Sarri, con il Bologna ancora titolare

Fonte: inviato a Torino

Il Bernardeschi azzurro in maglia verde guadagna a piccoli passi posizioni nelle gerarchie di Mancini e di Sarri, in Nazionale e nella Juventus. In una posizione nuova, e per certi più funzionale alle sue caratteristiche. Tanto da poterlo far diventare presto un imprescindibile da qualsiasi progetto tattico. Federico lavora, a testa bassa. Pedala con sacrificio, ammirabile impegno. E dopo le reti firmate durante la sosta in Nazionale si candida per una maglia da titolare anche per sabato, all’Allianz Stadium, alla ripresa del campionato con il Bologna.

L’atteggiamento a volte premia più di tanto altro. E in questo, Bernardeschi, è stato sempre un esempio. Ancor più da quando ha la possibilità di lavorare accanto al suo idolo, Cristiano Ronaldo, stacanovista. Da oggi il sorriso del numero trentatre bianconero tornerà a illuminare la Continassa, dove alcuni nazionali sono già rientrati nella giornata di ieri. Per Sarri la missione Bologna, con il Lokomotiv Mosca sullo sfondo, è già cominciata da qualche giorno.

Tra oggi e domani il gruppo juventino tornerà al completo, difficile che il tecnico bianconero decida di stravolgere gli equilibri della squadra rispetto alle ultime uscite. Anche se obiettivamente l’infermeria dovrebbe svuotarsi quasi del tutto a stretto giro di posta e le rotazioni potrebbero essere decisamente più ampie. Nei primi due match di campionato e Champions, comunque, la sensazione è che si vada su una soluzione piuttosto collaudata. Per le sperimentazioni ci sarà spazio e tempo.