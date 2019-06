Juve, Buffon accetta le 'condizioni' per tornare. Guadagnerà 2,5mln

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluigi Buffon è prossimo al ritorno alla Juventus, con Tuttosport in edicola che scrive delle cifre dell'ingaggio. Il portiere andrà a guadagnare meno rispetto a Parigi: è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro netti con premi legati al numero di presenze.

Intanto il quotidiano fa sapere che l'estremo difensore ha accettato le condizioni del club per il ritorno a casa: il 41enne sarà la riserva di Wojciech Szczesny, giocherà la Coppa Italia e un paio di partite nel girone di Champions League (dagli ottavi in avanti sarà in campo se il polacco sarà indisponibile). In campionato, invece, punterà al record storico di presenze detenuto a Paolo Maldini: l'ex capitano del Milan ha collezionato 647 partite nel corso della sua carriera, Buffon ne ha sette in meno.