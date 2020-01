© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riparte il tetris della lista Champions per la Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere di Torino, è duello tra Emre Can e Sami Khedira per un posto nell'aggiornamento che dovrà essere comunicato alla UEFA entro l'1 febbraio. L'intervento di pulizia al ginocchio terrà ai box l'ex Real Madrid fino a marzo, ragion per cui il connazionale starebbe salendo posizioni e potrebbe rientrare in lista al posto proprio di Khedira. Altro discorso è quello legato a Giorgio Chiellini: se il recupero proseguirà in modo positivo come successo finora, Rugani è candidato a fare spazio al capitano. E sulla eventuale cessione dell'ex Empoli si deciderà a fine mese.