Juve, Cristiano Ronaldo ha in testa solo la Champions: "Ci vediamo domani"

Cristiano Ronaldo non vede l'ora di ritornare a calcare il suo palcoscenico preferito, quello della Champions League. Il fuoriclasse portoghese ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un'immagine che spiega bene la sua voglia di giocare la sfida di domani contro il Lione: "Sempre nella mia testa. Ci vediamo domani". E nella foto, sulla sua testa, c'è il pallone che sarà utilizzato nella finale di Istanbul.

Always on my mind... see you tomorrow 💪#UCL #forzajuve pic.twitter.com/jXSbJoDCMP

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 25, 2020