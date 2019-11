Juve, fari puntati su Olmo. Concorrenza di Barcellona e Manchester City

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non soltanto Pogba per il futuro della Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri si starebbero infatti muovendo anche per Dani Olmo. 21 anni, spagnolo, in forza alla Dinamo Zagabria, il fantasista ex Barcellona è seguito anche dagli stessi catalani e dal Manchester City. Con la squadra croata, i bianconeri possono vantare un canale privilegiato, nato anche grazie alla trattativa che nel 2016 ha portato a Torino un altro talento come Marko Pjaca, sin qui abbastanza sfortunato nella sua avventura italiana.