Juve già in campo al JTC dopo la vittoria contro la Lazio. Il report dell'allenamento

vedi letture

Dopo la vittoria di ieri sera all’Allianz Stadium contro la Lazio, non c’è tempo per festeggiare in casa Juventus - riporta la nota ufficiale del club bianconero - perché questa settimana i bianconeri sono chiamati ad altri due impegni. Prima, tra due giorni, toccherà all’appuntamento in casa dell’Udinese, e poi, domenica sera, all’Allianz Stadium arriverà la Sampdoria. Ecco perché gli uomini di Maurizio Sarri sono scesi in campo questa mattina al JTC, per preparare fin da subito la sfida con i friuliani. Come di consueto, nei giorni post-gara, la squadra ha lavorato divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri sera ed esercitazioni tecnico-tattiche e conclusioni in porta per gli altri. Domani, mercoledì 22 luglio, seduta in programma al pomeriggio.