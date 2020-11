Juve, il baby portiere Senko: "Dal giorno del sorteggio aspetto la gara col Ferencvaros"

vedi letture

Zsombor Senko, giovane portiere classe 2003 della Juventus Primavera e nel giro delle nazionali giovanili dell’Ungheria, ha parlato al quotidiano Blikk per commentare la sfida di questa sera fra i bianconeri e il Ferencvaros: “Già dai sorteggi, non vedevo l’ora che arrivasse questa partita. Non solo per il Ferencvaros però, anche gli altri avversari della Juve sono forti e saranno tutte partite bellissime. Penso e spero che la Juventus arriverà prima nel girone, poi ci sarà il Barcellona”.