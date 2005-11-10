Kolo Muani vuole prendersi la Juve: nuova prova contro la Lazio

La Juventus, ieri, si è messa subito al lavoro dopo la vittoria contro il Celta Vigo. Dall’allenamento sono arrivate buone notizie, visto che Celik e Boga si sono allenati regolarmente in gruppo. Chi, invece, lavora ancora a parte è Jeff Ekhator e per rivederlo a disposizione ci vorrà ancora un po’ di tempo. Oggi, Spalletti parlerà in conferenza stampa e magari darà qualche indicazione sulle possibili scelte di formazione in vista della sfida contro la Lazio. I bianconeri hanno poco tempo per preparare il prossimo impegno e il tecnico dovrà gestire con attenzione le energie della squadra. Intanto, nelle ultime uscite, sono arrivati segnali incoraggianti anche da Randal Kolo Muani, sempre più determinante per le sorti della Juventus.

Kolo Muani si è sbloccato: il francese vuole continuare a essere decisivo

Nelle ultime partite Randal Kolo Muani ha dato dei segnali piuttosto confortanti. Il francese ha segnato contro il Cagliari e il Celta Vigo ed entrambe le reti sono state determinanti ai fini dei risultati. Dopo un avvio un po’ a rilento, l’attaccante si è sbloccato e adesso sta trovando quella continuità che la Juventus si aspettava da lui. I suoi gol hanno contribuito a ottenere risultati importanti, confermando la capacità del giocatore di incidere nei momenti decisivi delle partite.

Kolo Muani, finora, ha segnato 3 gol tra campionato ed Europa League e ha fornito 2 assist, numeri che testimoniano il suo contributo alla squadra. Il francese ha già giocato 584 minuti e punta ad aumentare ulteriormente il proprio peso nell'economia del gioco bianconero. La sensazione è che, dopo le difficoltà iniziali, stia riuscendo a trovare maggiore fiducia e una condizione migliore. Per Spalletti sarà importante poter contare su un attaccante capace di fare la differenza sia in fase realizzativa sia nella partecipazione alla manovra offensiva. La sfida contro la Lazio rappresenterà un altro banco di prova significativo per il francese, che vuole proseguire su questa strada e confermarsi dopo le ultime prestazioni. La Juventus ha bisogno dei suoi gol per affrontare al meglio i prossimi impegni e Kolo Muani sembra aver imboccato la direzione giusta. L'obiettivo, adesso, è dare continuità ai segnali positivi delle ultime uscite e diventare sempre più decisivo.