Kolo Muani vuole prendersi la Juve: nuova prova contro la Lazio
Camillo Demichelis
La Juventus, ieri, si è messa subito al lavoro dopo la vittoria contro il Celta Vigo. Dall’allenamento sono arrivate buone notizie, visto che Celik e Boga si sono allenati regolarmente in gruppo. Chi, invece, lavora ancora a parte è Jeff Ekhator e per rivederlo a disposizione ci vorrà ancora un po’ di tempo. Oggi, Spalletti parlerà in conferenza stampa e magari darà qualche indicazione sulle possibili scelte di formazione in vista della sfida contro la Lazio. I bianconeri hanno poco tempo per preparare il prossimo impegno e il tecnico dovrà gestire con attenzione le energie della squadra. Intanto, nelle ultime uscite, sono arrivati segnali incoraggianti anche da Randal Kolo Muani, sempre più determinante per le sorti della Juventus.
Kolo Muani si è sbloccato: il francese vuole continuare a essere decisivo
Nelle ultime partite Randal Kolo Muani ha dato dei segnali piuttosto confortanti. Il francese ha segnato contro il Cagliari e il Celta Vigo ed entrambe le reti sono state determinanti ai fini dei risultati. Dopo un avvio un po’ a rilento, l’attaccante si è sbloccato e adesso sta trovando quella continuità che la Juventus si aspettava da lui. I suoi gol hanno contribuito a ottenere risultati importanti, confermando la capacità del giocatore di incidere nei momenti decisivi delle partite.
Kolo Muani, finora, ha segnato 3 gol tra campionato ed Europa League e ha fornito 2 assist, numeri che testimoniano il suo contributo alla squadra. Il francese ha già giocato 584 minuti e punta ad aumentare ulteriormente il proprio peso nell'economia del gioco bianconero. La sensazione è che, dopo le difficoltà iniziali, stia riuscendo a trovare maggiore fiducia e una condizione migliore. Per Spalletti sarà importante poter contare su un attaccante capace di fare la differenza sia in fase realizzativa sia nella partecipazione alla manovra offensiva. La sfida contro la Lazio rappresenterà un altro banco di prova significativo per il francese, che vuole proseguire su questa strada e confermarsi dopo le ultime prestazioni. La Juventus ha bisogno dei suoi gol per affrontare al meglio i prossimi impegni e Kolo Muani sembra aver imboccato la direzione giusta. L'obiettivo, adesso, è dare continuità ai segnali positivi delle ultime uscite e diventare sempre più decisivo.
Juventus-Lazio, le possibili scelte di Spalletti: Bremer e Lucumì in difesa
La Juventus ha davvero poco tempo per preparare la gara contro la Lazio. Spalletti dovrà valutare bene le condizioni dei suoi ragazzi per capire chi è più stanco e chi invece ha ancora energie. La squadra arriva da un impegno europeo e il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di confermare le certezze e quella di gestire le forze a disposizione. Ogni scelta sarà importante per affrontare una partita che richiederà attenzione e intensità. Quello che è certo è che in difesa si rivedranno Bremer e Lucumì, mentre sulla sinistra è aperto il ballottaggio tra Cambiaso e Celik. Quest'ultimo ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo e potrebbe quindi rappresentare un'opzione concreta per la formazione titolare. Spalletti valuterà fino all'ultimo le condizioni dei suoi giocatori prima di prendere una decisione definitiva. In una fase della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati, la gestione delle energie sarà fondamentale per evitare di sovraccaricare chi ha giocato con maggiore continuità. A centrocampo, invece, si rivedrà Douglas Luiz dal primo minuto. Il brasiliano potrebbe avere una nuova occasione per dare qualità alla manovra e contribuire alla costruzione del gioco bianconero. In avanti ci sarà Kolo Muani, reduce da due reti importanti e intenzionato a confermarsi anche contro la Lazio. Woltemade, invece, potrebbe entrare a gara in corso per offrire una soluzione alternativa nel reparto offensivo. La sensazione è che dal primo minuto difficilmente Spalletti li farà giocare insieme. Il tecnico dovrà quindi decidere come distribuire i minuti tra i due attaccanti, valutando anche l'andamento della partita. Le indicazioni definitive arriveranno dopo gli ultimi ragionamenti sulla formazione, con la Juventus chiamata a trovare le energie necessarie per affrontare al meglio il prossimo impegno di campionato.