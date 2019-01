Juve, la firma di Ramsey dopo il 16/1: 9 milioni di commissioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il conto alla rovescia per la firma di Aaron Ramsey con la Juve è iniziato. Ormai ci siamo, tutte le tessere dell’operazione sono andate a posto e quindi il futuro del gallese è davvero a tinte bianconere. “Done deal”, dicono in questi casi Oltremanica, affare fatto. A questo punto si attende solo il viaggio del giocatore a Torino per le visite mediche e la firma del contratto. Rumors vorrebbero Aaron già in arrivo domenica in Italia per effettuare i controlli che sono la prassi per ogni nuovo acquisto. Ramsey firmerà un contratto di cinque anni a 6,5 milioni più bonus, legati alle presenze, a stagione, per un ammontare complessivo che si avvicina agli 8 milioni. Agli agenti del centrocampista dovrebbero andare 9 milioni in commissioni. Il passo successivo, appunto, sono le visite mediche e la firma che potrebbero arrivare già la prossima settimana. La data discrimine è quella del 16 gennaio, quando la Juve sarà impegnata a Gedda per la Supercoppa Italia. A dire il vero, potrebbe anche non essere necessario un viaggio a Torino per Ramsey, che infatti potrebbe svolgere tranquillamente le visite mediche a Londra, sotto la supervisione del club bianconero.