© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Reduce dalla vittoria casalinga contro il Cagliari, la Juventus è attesa dal big match contro la Roma. Che a sua volta viene dall'amara sconfitta interna subita a opera del Torino. Blaise Matuidi ne ha parlato a Sky: "Sarà una partita molto difficile, perché è una grande squadra con un gioco offensivo. Come noi. Inoltre loro giocheranno in casa, con il supporto dei tifosi: dovremo essere pronti a fare una grande partita per vincere. La Juve gioca solo per vincere".

Sfida con Veretout. Tra te, Rabiot, Pjanic, Diawara parlerete francese.

"Beh, deciderà l'allenatore chi giocherà. Però è vero che parliamo tutti francese. Loro hanno grande qualità, dobbiam essere pronti a fare una bella partita: dobbiamo ancora crescere e fare di più, ma la strada scelta è quella giusta".