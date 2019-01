© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Venti minuti per Gonzalo Higuain: al 70' della gara di Supercoppa contro la Juventus, con il Milan sotto 1-0, Gattuso ha deciso di mandare in campo il Pipita. Febbre o no, Higuain entra per provare a ribaltare le sorti dei rossoneri, al posto di Castillejo. Fuori anche Paquetà, dentro Borini.