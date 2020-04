Juve-Milik avanti tutta: i dirigenti bianconeri pianificano l'assalto al polacco

Vanno avanti i contatti tra la Juventus e Arkadiusz Milik in vista della prossima stagione, con i bianconeri che gradirebbero l'acquisto dell'attaccante polacco sia per una questione di età sia per una questione di costi, oltre ovviamente al gradimento tecnico da parte di tutti. Il giocatore costerebbe circa la metà di quanto potrebbe venire a costare Mauro Icardi e dunque viene considerata come una primissima scelta per aggiornare l'attacco anche in vista di una potenziale cessione di Gonzalo Higuain. I bianconeri proveranno a parlare con gli azzurri con l'intento di inserire almeno una contropartita, anche se al momento De Laurentiis non pare intenzionato a scendere sotto una valutazione di 40-50 milioni di euro. A riportarlo è Tuttosport.