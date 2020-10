Juve, Rugani-De Sciglio per Chiesa, ma la Fiorentina ha chiesto Demiral: non c'è l'accordo

Nuovi contatti nella giornata di oggi tra Juventus e Fiorentina per provare a trovare la quadra per il trasferimento di Federico Chiesa in bianconero. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'accordo non è però ancora stato raggiunto. Il club bianconero ha offerto ai viola come contropartite Daneie Rugani e Mattia De Sciglio, non gradite però al club gigliato. L'unico giocatore che piacerebbe molto alla Fiorentina è Merih Demiral, ritenuto però incedibile dalla Juve. Le parti si aggiorneranno ancora nelle prossime ore.