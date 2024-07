TMW Thiago Motta: "Adesso Chiesa è un giocatore della Juventus, poi vedremo"

Thiago Motta ha parlato ai cronisti presenti nel ritiro di Herzogenaurach alla vigilia della prima amichevole contro il Norimberga. TuttoMercatoWeb.com vi riporta l'intervista integrale del nuovo allenatore bianconero.

Mister, la cosa più bella di questo ritiro?

“Tutto. La struttura che abbiamo, l’impegno dei giocatori e per il momento il lavoro sta andando molto bene e sono contento”.

Avete fatto un punto sul mercato con Giuntoli e Scanavino?

“Siamo in costante dialogo per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra. Facciamo così tutti i giorni”.

In questi giorni di ritiro ha trovato un gruppo unito?

“Si, assolutamente si. È un gruppo unito che ha l’ambizione di fare cose importanti. Per fare questo si deve iniziare dal primo giorno di lavoro e sarà sempre così giorno dopo giorno per conquistare qualcosa”.

Che impressione le stanno facendo i giovani?

“Molto bene. Sono arrivati con grande entusiasmo e alzando il livello degli allenamenti. Questa è la cosa importante”.

In tanti pensano che il suo gioco possa far fare 30 gol a Vlahovic. Questo mette più pressione a lei o a Dusan?

“Non esiste pressione, ma solo una bella responsabilità. Il lavoro di Dusan, come quello di tutti gli altri, non si può fermare solo a vedere i gol. Ci sono tante cose nel calcio da fare, lui lo sa molto bene e lui lo sa fare. È un giocatore importante per la squadra, ma l’ho detto anche nella prima conferenza che ho fatto: Il grande talento ha sempre bisogno della squadra”.

La squadra sta nascendo?

“Ci stiamo preparando molto bene per quando inizierà la stagione e per affrontare tutte le squadre”.

Ha chiesto qualcosa ai brasiliani e a Yildiz?

“Di riposarsi e mantenere la forma, perchè quando arriveranno dovranno fare come gli altri e dare il 100%”.

Ha parlato con Chiesa?

“Fa parte della Juventus in questo momento e poi vedremo…”

Come si sta allenando Soulè?

Come tutti gli altri si sta allenando molto molto bene. Dispiaciuto per una sua partenza? Come tutti gli altri si sta allenando molto bene e fa parte del gruppo. In questo momento sono molto contento di quello che vedo in allenamento”.

Una sua impressione su Thuram?

“Anche lui come gli altri si sta allenando bene. È un ragazzo che è arrivato dopo aver fatto tanti allenamenti con la sua nazionale. È arrivato in forma e siamo contenti di averlo”.

Ha pensato alla formazione per l’amichevole di venerdì?

“No, sinceramente no. Voglio avere questo pensiero partita per partita e chi sta meglio va in campo, mentre gli altri dovranno aiutare per le prossime partite”.

Cosa si aspetta di vedere contro il Norimberga?

“Tutto quello che abbiamo allenato e fatto in questi giorni. Sono sicuro che non mancherà l’impegno di questi ragazzi”.

Abbiamo visto un allenamento molto intenso…

“Facciamo le cose normali di preparazione e ci stiamo preparando molto bene”.

Si aspetta una Juve aggressiva?

“Faremo una buona preparazione per dare sempre il massimo”.

Si aspetta prima Koopmeiners o Todibo?

“Non parlo dei giocatori che non sono miei. Parlo dei miei, lavoro con i miei e sono contento così”.