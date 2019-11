© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, nel corso della conferenza stampa di oggi alla vigilia del derby contro il Torino ha parlato proprio della valenza della sfida coi granata. "Un derby non è mai una gara normale, vale più per il Torino che per la Juventus ma anche per noi non è come le altre. Per noi le gare sono importanti, per noi ha un significato per i punti ma anche perché il derby è speciale. Spero ci aiuti a non avere cali mentali. Questa gara fa storia a se, un derby è sempre una partita con una storia a parte. Mi aspetto un Torino motivato, per l'ultimo risultato negativo e perché questa gara può essere una carica emotiva. Mi aspetto un Torino da battaglia".