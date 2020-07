Juve, Sarri mette in secondo piano la Champions: "Affascinante, ma valutateci sul campionato"

vedi letture

“Valutateci sul campionato”. Così Maurizio Sarri indica la strada per dare un giudizio sulla stagione della sua Juventus, alla luce delle difficoltà che potrà incontrare in Champions League: “È una competizione affascinante ma secondo me bisogna valutare la stagione sul campionato. Ci sono due settimane per la partita della Champions, adesso dobbiamo concentrarci solo sul campionato".

La preparazione è finalizzata anche a quella partita?

"Non stiamo facendo alcun tipo di preparazione perché giocando ogni 72 ore non è possibile. La partita di domani la prepareremo in 30/40 minuti domattina. In questo momento non c'è nessuno sta che lavorando dal punto di vista fisico se non per qualche lavoro individuale con qualche giocatore che è costretto a stare fermo per infortunio".

Qui tutte le parole di Maurizio Sarri.