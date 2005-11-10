Juve, Spalletti: "Ho fatto parlare i giocatori nello spogliatoio. Sono stati seri e onesti"

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della gara contro il Rennes, ha parlato anche della sensazione che ha sul fatto che la squadra sia dalla sua parte: "La sensazione è che i ragazzi siano dentro i discorsi che si fanno. Nella riunione che abbiamo fatto li ho fatti parlare e ho cercato di acquisire il massimo delle informazioni per aiutarli a non ridurre il livello in maniera sorprendente e ho avuto la conferma di quella che è la serietà, di quella che è l'onestà e di quello che è il loro pensiero. Si sono resi tutti disponibili a mettere più cose dentro la partita, inserendo delle variabili che possano farci tornare al livello massimo".

Perché la Juve va spesso sotto nel risultato?

"Non c'è una ragione ben precisa, la ricerca non può essere sempre allo stesso modo perché la proposta della squadra avversaria varia. Devi saper reagire a quelle che sono le necessità per quello che vai a incontrare durante la partita. Non dipende da un singolo atteggiamento ma da quello che è in generale la reazione che abbiamo.

Non avevo fatto questo calcolo ma i numeri non sono fondamentali. Dobbiamo stare meglio dentro le conseguenze che creano le decisioni della squadra avversaria. Dobbiamo essere più netti e più puliti".