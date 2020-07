#JuveLazio - I centrocampisti di Sarri e il dramma gol. I migliori come Bonucci e De Ligt

Il problema della Juventus è il centrocampo? I gol e le marcature in questo campionato non lasciano spazio a ulteriori interrogativi. Sì, il centrocampo è il problema di questa stagione, alla Juventus. I migliori marcatori, tra interni e registi, sono Aaron Ramsey e Miralem Pjanic con tre. Che sono pure gli stessi segnati da Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt. Gli altri sono a uno o a zero: una marcatura per Adrien Rabiot, ancora a secco Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur e Sami Khedira. Nessun gol dai centrocampisti significa che manca il gioco o mancano i loro inserimenti. O che il calcio totale di Maurizio Sarri si affida poi ai soliti noti, Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, peraltro gli unici in doppia cifra.