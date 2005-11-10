Juventus, Vicario: "Non esistono alibi. Alla Juve non puoi giocare così"

Gugliemo Vicario, portiere della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore bianconero.

Come ti spieghi questa sconfitta?

"Sicuramente non è attribuibile all'Europa League. Il nostro calendario sarà questo, fino a fine gennaio e speriamo possa andare fino a fine maggio. La stagione è questa, poi non esistono alibi di alcun tipo. Bisogna essere centrati nella storia di questo club, oggi abbiamo giocato sotto livello. Bisogna fare un’analisi di coscienza, propria, di squadra e dimenticare la serata di stasera

Ci racconti il clima nello spogliatoio?

"Nello spogliatoio il clima era quello di una squadra consapevole di non aver giocato da Juve. Una presa di coscienza facile, c’era poco da dire, c’è da cancellare e pensare alla partita di giovedì".

Come ti spieghi questa mancanza di carattere?

"Non dobbiamo cercare le mancanze ma dobbiamo trovare le soluzioni. Qui non dobbiamo addossare le colpe a nessuno e non possiamo permetterci di giocare così. Non punterò il dito contro nessuno, sono il primo a prendersi responsabilità. Non bisogna fare scarica barile. Alla Juve non puoi giocare sotto livello e avere la lucidità di mettere via tutto ciò che di brutto è stato fatto stasera".

Come mai andate sempre in svantaggio?

"È difficile dare una spiegazione ma le partite sono lunghe e si possono ribaltare. Tranquillità e presa di coscienza, ultimamente siamo frenetici nel recuperarla subito e ci sbilanciamo troppo".

Cosa non ha funzionato oggi?

Abbiamo giocato a basso ritmo, abbiamo perso tanti duelli e non siamo stati bravi nella prima costruzione. Tante cose non sono andate e infatti abbiamo subito un risultato molto negativo come questa sera".

Analogie con Sassuolo?

Avviene in maniera diversa. A Sassuolo siamo stati dominanti in momenti della partita, oggi siamo stati inferiori. Va detto. Non siamo stati a livello loro e a livello nostro, non siamo stati a livello di noi stessi e questo non può accadere per il club che rappresentiamo e la storia di questo club