Juventus già a -8 dalla vetta, la Lazio riprende l'Inter: la classifica della Serie A aggiornata
Daniele Najjar
Un'altra vittoria di una Lazio perfetta fino a qui e che non accenna a decelerare. Ma anche, dall'altra parte, un altro tonfo di una Juventus che non riesce a voltare pagina rispetto alle delusioni di questi ultimi anni.
A Torino finisce 0-3 per i biancocelesti di Gattuso, che agganciano nuovamente l'Inter in vetta alla classifica, lasciando la squadra di Spalletti già a -8 dalla vetta (e già a -4 dall'ultimo posto valido per la Champions, occupato ora dal Milan) dopo appena 7 giornate. Ecco di seguito la classifica della Serie A aggiornata con il risultato di stasera, e in attesa delle sfide di domani che chiuderanno la settima giornata.
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 19 punti (7 partite giocate)
Lazio 19 (7)
Roma 17 (7)
Milan 15 (7)
Como 14 (7)
Cagliari 13 (6)
Frosinone 13 (7)
Juventus 11 (7)
Napoli 10 (7)
Atalanta 9 (7)
Lecce 9 (7)
Sassuolo 8 (7)
Torino 7 (6)
Bologna 5 (7)
Monza 4 (6)
Parma 4 (6)
Udinese 4 (7)
Genoa 4 (7)
Fiorentina 4 (7)
Venezia 3 (7)