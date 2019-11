© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre alla qualificazione con due turni d'anticipo agli ottavi di Champions League, la sfida in casa della Lokomotiv Mosca sarà per la Juventus e la sua dirigenza un'occasione per valutare nuovamente dal vivo uno dei talenti più interessanti del club russo. Si tratta, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, di Aleksey Miranchuk, centrocampista classe 1995 andato a segno proprio contro i bianconeri nel match di 15 giorni fa all'Allianz Stadium, che ha colpito per le sue qualità lo stesso Maurizio Sarri.