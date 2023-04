Juventus, Alex Sandro: "Con lo Sporting per vincere. Fagioli? Reazione va rispettata”

vedi letture

Alex Sandro ha presentato in conferenza stampa il ritorno dei quarti di finale di Europa League fra Juventus e Sporting CP in programma domani alle 21 all’Estadio José Alvalade di Lisbona: “L’andata è stata molto intensa e mi aspetto un ritorno altrettanto intenso. Domani dobbiamo vincere. Ci aiuterà a crescere come squadra e continuare il nostro percorso”.

Sulla reazione di Fagioli: “Ogni tanto fa bene piangere. Dobbiamo rispettare la reazione di Fagioli e di ognuno dopo vittorie e sconfitte. Fagioli è giovane ma ha già esperienza. Lui non è il futuro ma il presente della Juve”.

Sulla penalizzazione: “Certamente recuperare i 15 punti sarebbe importantissimo ma ora dobbiamo pensare solo a giocare la partita di domani sera”.

Sullo Sporting: “Sta facendo un'ottima stagione, in questo stadio ci sono tanti tifosi che lo sostengono. Speriamo sia una grande partita e che possa arrivare una vittoria per noi”.

Sulle sue condizioni: “Sto meglio, sto bene. Siamo felici per il rendimento di Gatti, ma se avessi l'opportunità di giocare proverò a fare il mio meglio. Il mio futuro? Penso solo a quello della squadra”.