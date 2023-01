Juventus, Allegri: "Il Napoli merita il primato. Bremer? E' stata una serata storta di tutti noi"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport dopo il ko per 5-1 col Napoli:

Le scelte tattiche e l'utilizzo di Chiesa come quinto?

"Il Napoli ha meritato assolutamente la vittoria, noi avevamo poca energia e basta vedere i gol presi. Da questa vittoria bisogna rialzarci, venivamo da 8 vittorie che avevano sistemato la classifica. Bisogna lavorare con fiducia. Chiesa? Nel primo tempo siamo stati troppo bassi, poi l'ho cambiato per essere più alti. Ma nel calcio ci sono cose così... Noi avevamo poca energia, siamo arrivati vogliosi di fare risultato ma abbiamo trovato una squadra forte che merita la posizione di classifica che ha".

La serata di Bremer?

"E' una serata storta di tutti, non dobbiamo deprimerci come non dovevamo esaltarci quando vincevamo. Poi oggi sul 3-1 siamo crollati".

Che prestazione è stata quella della Juventus?

"Nel primo tempo non siamo andati così male, abbiamo avuto occasioni. Purtroppo nel calcio capitano queste serate e noi dobbiamo solo rialzarci e lavorare".

Ambizioni Scudetto annullate?

"Il calcio è questo e la serata non prometteva granché, visto che al primo cross abbiamo preso gol. Noi dobbiamo pensare ad arrivare al quarto posto, vedremo a maggio e fine giugno in che posizioni saremo".