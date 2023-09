Juventus, Allegri perde 13 giocatori. Locatelli e Vlahovic, quanto tempo senza Nazionale

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di 13 giocatori in questa finestra dedicata alle nazionali. Dopo 15 mesi torna Manuel Locatelli che ha colto l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Dusan Vlahovic pronto a rivestire la maglia della nazionale serba dopo 6 mesi, mentre per Samuel Iling-Junior ci sarà l'opportunità di fare l'esordio con la maglia della nazionale inglese Under 21

UEFA

Adrien Rabiot (Francia) 7 e 12 settembre

Manuel Locatelli (Italia) 9 e 12 settembre

Federico Chiesa (Italia) 9 e 12 settembre

Wojciech Szczęsny (Polonia) 7 e 10 settembre

Arkadiusz Milik (Polonia) 7 e 10 settembre

Filip Kostic (Serbia) 7 e 10 settembre

Dusan Vlahovic (Serbia) 7 e 10 settembre

CONMEBOL

Danilo (Brasile) 8 e 12 settembre

CONCACAF

Weston McKennie (Stati Uniti) 9 e 12 settembre

Timothy Weah (Stati Uniti) 9 e 12 settembre

UNDER

Samuel Iling-Junior (Inghilterra U21) 11 settembre

Fabio Miretti (Italia U21) 8 e 12 settembre

Kenan Yıldız (Turchia U21) 8 e 12 settembre