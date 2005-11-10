Juventus, almeno tre innesti a gennaio: un centravanti, un terzino e un centrocampista

Repubblica dedica ampio spazio alla Juventus nella sua edizione odierna: la società non ha messo in discussione Spalletti, almeno non ora, mentre Spalletti si metterà progressivamente a cambiare qualcosa di sé, come ha promesso di fare già domenica sera, dopo la disastrosa sconfitta contro la Lazio.

A gennaio almeno tre giocatori per rimpinguare la rosa

L’obiettivo minimo, oggi come oggi, è non perdere esageratamente contatto con la zona Champions e arrivare a gennaio in una posizione accettabile di classifica, in modo da provare a sfruttare il mercato per rimediare, una buona volta, alle gravi lacune di una rosa (servono un centravanti, un terzino sinistro, un centrocampista) non adatta a nessun modulo, se non arrangiandosi. Il 3-5-2 di emergenza è indotto anche dagli infortuni di Yildiz e Conceiçao (lussazione alla spalla, starà fuori tre settimane), cioè le due ali titolari. Nico Gonzalez può essere impiegato come esterno a tutta fascia, dove possono giocare anche Cambiaso, Celik, Kalulu e McKennie, destinato però a rimpolpare il centrocampo al fianco di Douglas Luiz e Sarr. Dopo un anno di Spalletti (la ricorrenza cadrà il 30 del mese), la Juve non ha ancora niente di giusto da mettersi.