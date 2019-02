© foto di Federico Gaetano

Ieri sera, la Juventus ha pareggiato per 3-3. Leonardo Bonucci, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, ha parlato proprio del match disputato ieri dai bianconeri: "Senza drammi, senza ansia. Guardare indietro per imparare, Guardare avanti per migliorare. Tutti insieme uniti per scrivere pagine importanti in BIANCONERO #bepositive#avanti #Squadra #FinoAllaFine", ha scritto il numero 19 juventino.