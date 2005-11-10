Juventus, a breve la conferenza stampa di Spalletti

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Juventus, a breve la conferenza stampa di SpallettiLive TMW
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Camillo Demichelis
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Oggi alle 23:07Serie A
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18.10.2026 23:07Serie A
Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio, analizzando la prestazione e il risultato.
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23:07 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Lazio. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del tecnico bianconero.
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