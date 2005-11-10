Juventus, Spalletti: "Atteggiamento positivo. Gol annullato? Ci sono rimasto male"

20:47 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida di Europa League contro il Rennes. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del tecnico bianconero.

È deluso o soddisfatto del vostro atteggiamento?

"Io sono soddisfatto del nostro atteggiamento, perché riprendere la partita in un momento come questo era difficile. I ragazzi sono stati lì per riprendere la partita e ci hanno messo mano, hanno accettato le difficoltà, hanno guadagnato metri per riprendere la partita e poi son stati premiati, nonostante non avessimo fatto niente di eclatante per prendere quei due gol. Certi episodi potevamo metterci in ginocchio e invece quando provi a riprenderla all fine vieni premiato".

Un commento su Woltemade e Kolo Muani da titolari?

"L'avevamo già fatto. Oggi hanno fatto bene però penso di potermi aspettare di più da tutti e due perché le loro qualità sono superiori alla prestazione che hanno fatto questa sera. Le qualità elaborate dai due elementi non sono la cruda somma delle individualità ma sono qualcosa in più: possono coesistere insieme, ma quando collaborano possono diventare tre non due. Oggi hanno fatto una buona partita ma possono fare di più".

Cosa vi è mancato dopo il vantaggio?

"Noi abbiamo questa difficoltà a sentirci comodi laggiù ma nel calcio moderno non è più così. Bisogna andare a lavorarci ancora perché guadagnare qualche metro in più significa ribaltare il fronte, scegliere quando pressare, avere quella padronanza dentro il gioco e lo sviluppo della partita. Avere l’atteggiamento di chi vuole comandarla. Ma anche bene, perché spesso ci siamo agganciati al centrocampista in più".

La squadra sembra preoccupata...

"Quando siamo andati sotto abbiamo avuto un po' di preoccupazione.Ci siamo giocati la partita senza accontentarci fino all’ultimo. Abbiamo avuto un atteggiamento molto positivo, eravamo in modalità ‘Giochiamocela’. Non siamo stati ad aspettare, qualche pallata ce la siamo presa. Ragazzi, questa è buona squadra eh: se no si gira sempre attorno alla rotonda. Ragazzi questa è una buona squadra e hanno giocatori tecnici e veloci con grande potenzialità, una società forte, settore giovanile forte con giocatori di livello. Noi dobbiamo farlo vedere di essere più bravi degli altri e dobbiamo confrontarci con questo".

Sul gol annullato?

"Non l'ho capito e mi andrò ad informare. Quando l'ho visto nello spogliatoio mi sono sorpreso e ci sono rimasto male. Il giocatore del Rennes poteva buttare via quella palla e Lucumì non l'ha disturbato. Mi devo informare su questa cosa e questa regola qui pensavo di saperla ma vista stasera mi vengono molti dubbi. L'arbitro, però, è stato molto bravo ma un pochino meno bravo su questo episodio.