Juventus, brutte notizie per Spalletti: lesione sia per Celik che per Nico Gonzalez

Brutte notizie in casa Juventus, con due giocatori che dovranno fermarsi per un po' ma che per fortuna dell'allenatore Luciano Spalletti non sembrano problemi particolarmente ingombranti. Si fermano sia Zeki Celik che Nico Gonzalez.

La nota medica della Juve

Si legge, nel report medico per la Juve: "Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi".