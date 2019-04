Juventus, Buffon può tornare a giugno. Ma come dirigente del club

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluigi Buffon potrebbe tornare alla Juventus, già da giugno: stando a Sportmediaset, il mancato rinnovo con i francesi del PSG potrebbe portare il numero 1 campione del mondo a tornare in Italia, ma da dirigente. Gigi tornerebbe dunque in bianconero per intraprendere il "tirocinio" da dirigente, con la benedizione di Andrea Agnelli, con il quale sarebbe ancora in ottimi rapporti. Da "vincere" c'è però la voglia di giocare del giocatore, che si sente ancora in grado di disputare un'ultima stagione sul campo.