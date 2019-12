© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon, ospite di Tuttosport, parla così della possibilità di pescare il Real Madrid nel sorteggio degli ottavi di Champions League: "Beh, insomma, in questi casi ci si mette un po’ nelle mani della dea... sbandata, perché delle volte non è bendata, ma è sbandata. E quindi vediamo un po’ cosa esce. Chiaramente incontrare il Real Madrid è sempre un piacere perché il rispetto che nutro e che nutriamo nei confronti della storia del Real e dei suoi giocatori è enorme e, al di là di come è poi finita l’ultima volta a Madrid, ripenso in maniera positiva a quella partita perché era stata un esempio di determinazione e forza. Quindi, nel caso, si reincontrerebbero due squadre fantastiche".