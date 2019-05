Juventus, c'è l'offerta per Milinkovic-Savic: 60 milioni sul piatto per Lotito

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una settimana fa, in piena bagarre allenatore, Fabio Paratici ha avuto un proficuo contatto con l’agente del giocatore Mateja Kezman, incassando l’ok del centrocampista serbo a trasferirsi a Torino: ora, serve l'ok della Lazio, poi Sergej Milinkovic-Savic diventerà bianconero. E la prima proposta per Lotito, è già arrivata: 60 milioni di euro, che rappresentano comunque un punto di partenza, visto che un anno fa non si era mai arrivati a sedersi intorno a un tavolo. La Lazio parte sempre da una valutazione di 100 milioni, ma le ultime parole di Lotito inducono Paratici all'ottimismo.

Come convincere la Lazio? Una chiave per sbloccare la trattativa, sottolinea la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere l’inserimento di contropartite: alla Lazio non dispiacerebbe Riccardo Orsolini, che però resterà al Bologna, e anche Daniele Rugani sarebbe un profilo gradito, che però difficilmente potrà diventare sacrificabile, soprattutto in caso di arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.