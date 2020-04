Juventus, caccia al partner d'attacco per CR7: c'è anche Milik nei piani di Paratici

vedi letture

Spunta una nuova pretendente per Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che quasi sicuramente lascerà gli azzurri al termine della stagione. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'attaccante polacco è finito nel mirino della Juventus. I dirigenti bianconero hanno iniziato a sondare il terreno, anche se l'emergenza sanitaria ancora non permette di incontrarsi. Si capirà più avanti se l'affare può andare in porto, anche perché - a differenza di quanto accadde con Higuain con la clausola - Milik è in scadenza ma non è un parametro zero e bisognerà accordarsi col Napoli. L'unica certezza è che la pista è concreta e la Juve vorrebbe affiancare una punta under 30, abile di testa e nelle sponde, a Cristiano Ronaldo.